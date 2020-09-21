41-річна співачка Ані Лорак вирішила зав'язати з "карантинною" обжерливістю та розповіла, як їй вдасться це зробити
Артистка чесно зізналася в інтерв'ю «Собеседнику», що набрала зайві кілограми, сидячи вдома в ізоляції. В даний час Лорак оголосила війну зрадницьким "складочкам".
"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч. Трохи підкушувала ввечері, після семи. Чіпси, печиво різне - не могла встояти", - поскаржилася зірка.
За словами Кароліни, тепер їй доводиться тримати себе в їжакових рукавицях, щоб не дозволити своїм примхам взяти верх і "поплисти" ще більше.
"Я зараз намагаюся не їсти після шостої вечора. Після сьомої вечора взагалі відмовляюся від їжі. П'ю тільки воду. І чекаю, коли почнуться концерти. Тому що навантаження на сцені нічим не замінити. Сподіваюся, незабаром нам дозволять виступати. Тому як без глядачів нам всім дуже тяжко", - повідомила артистка.
Блокування карт після зарахування грошей, ПриватБанк попередив клієнтів: "Впродовж години..."
Дженніфер Лопес "задала жару" в крихітному бікіні на пляжі: "Це взагалі можливо в 51?"
Різкий розворот долара, підвищення комуналки і посилення карантину — головне за ніч
Гривня пішла в піке, українцям розповіли, чи варто міняти долари: "Ви виграєте, якщо…"
У мережі з'явилися кадри недавнього виступу Лорак на Дні міста в Корсакові. Ані вибрала, на думку більшості коментаторів, невдалий наряд - обтягуючий комбінезон сріблястого кольору, який тільки підкреслив її розповнілу фігуру, замість того, щоб приховати "ганьбу".
"Поправилася, красуня!", - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, Лорак здивувала незвичайними кадрами, поставши в класичному брючному костюмі, накинутій хутряній шубці поруч з раритетним авто.
"Ох ці рухи блиск», «красуня – супер», "обожнювана", - відреагували в мережі.
Нагадавши, Ані Лорак несподівано приховала струнку фігуру під мішкуватим костюмом: "Аж жарко стало".
Як повідомляла Politeka, несхожа на себе Ані Лорак з обстриженим чубчиком налякала обличчям:"ніби бджоли покусали".
Також Politeka писала, що втомлена Ані Лорак в машині спантеличила припухлим обличчям без макіяжу:"копія Повалій".