41-річна співачка Ані Лорак вирішила зав'язати з "карантинною" обжерливістю та розповіла, як їй вдасться це зробити

Артистка чесно зізналася в інтерв'ю «Собеседнику», що набрала зайві кілограми, сидячи вдома в ізоляції. В даний час Лорак оголосила війну зрадницьким "складочкам".

"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч. Трохи підкушувала ввечері, після семи. Чіпси, печиво різне - не могла встояти", - поскаржилася зірка.

За словами Кароліни, тепер їй доводиться тримати себе в їжакових рукавицях, щоб не дозволити своїм примхам взяти верх і "поплисти" ще більше.

"Я зараз намагаюся не їсти після шостої вечора. Після сьомої вечора взагалі відмовляюся від їжі. П'ю тільки воду. І чекаю, коли почнуться концерти. Тому що навантаження на сцені нічим не замінити. Сподіваюся, незабаром нам дозволять виступати. Тому як без глядачів нам всім дуже тяжко", - повідомила артистка.

У мережі з'явилися кадри недавнього виступу Лорак на Дні міста в Корсакові. Ані вибрала, на думку більшості коментаторів, невдалий наряд - обтягуючий комбінезон сріблястого кольору, який тільки підкреслив її розповнілу фігуру, замість того, щоб приховати "ганьбу".

"Поправилася, красуня!", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, Лорак здивувала незвичайними кадрами, поставши в класичному брючному костюмі, накинутій хутряній шубці поруч з раритетним авто.

"Ох ці рухи блиск», «красуня – супер», "обожнювана", - відреагували в мережі.

Нагадавши, Ані Лорак несподівано приховала струнку фігуру під мішкуватим костюмом: "Аж жарко стало".

Як повідомляла Politeka, несхожа на себе Ані Лорак з обстриженим чубчиком налякала обличчям:"ніби бджоли покусали".

Також Politeka писала, що втомлена Ані Лорак в машині спантеличила припухлим обличчям без макіяжу:"копія Повалій".