41-летняя Ани Лорак заинтриговала соблазнительными кадрами

Как передает Рoliteka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появились фото и видео, вероятно со съемок нового клипа.

Ани Лорак блестала в стильном брючном костюме-тройке. Она выбрала модель с расклешенными штанинами. Певица набросила на плечи длинную шубу и дополнила аутфит обувью на высокой платформе. Артистка была одета уж слишком по-зимнему, несмотря на довольно теплую погоду.

К новому образу Лорак сменила прическу, артистка выпрямила волосы и оставила их распущенными. Недавно она также укоротила шевелюру до модной длины.

В таком виде Ани Лорак позировала в роскошном ретро авто. Можно заметить, что ее снимали несколько камер.

В видео можно заметить, как Каролина общается с коллегой со съёмочной площадки и что-то бурно обсуждает.

Также Ани Лорак примерила короткое белое платье, декорированное перьями. Для этого наряда она собрала локоны в пучок и обула босоножки на шпильке. Ани Лорак исполнила завораживающий танец у окна, эротично двигая бедрами.

«Ох эти движения блекс», «Красотка – супер», «Обожаемая», - пишут в Сети.

Напомним, Ани Лорак неожиданно скрыла стройную фигуру под мешковатым костюмом: "Аж жарко стало".

Как сообщала Politeka, непохожая на себя Ани Лорак с обстриженной челкой напугала лицом: "Будто пчелы покусали".

Также Politeka писала, что уставшая Ани Лорак в машине озадачила припухшим лицом без макияжа: "Копия Повалий".