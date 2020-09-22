Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, спровокувала суперечки в мережі через нове фото

Кожне фото моделі отримує кілька сотень коментарів з самим різним змістом. Так як дівчина знає, як привернути увагу до себе, ніхто не залишається байдужим. Володіючи стрункою фігурою і пишними формами, Омович часто демонструє кадри, на яких приміряє пікантні і вельми сміливі вбрання.

Однак, оскільки дівчина зробила груди і поставила імпланти в сідниці, багато хто впевнений, що вся краса Олени також не справжня. Зокрема, дівчина також зробила ніс, губи і вилиці, тому її часто називають лялькою. У бежевому костюмі, вдало підкреслив її пружні груди, дівчина виглядала дуже незвично.

Її фігура з тонкою талією в модному і новому вбранні і стала причиною бурхливих обговорень під постом:

"Вангую про срач в коментах під цією фоткою😂 😅", - жартівливо написала дівчина.

Ось що написали користувачі Instagram:

"Красуня😍 😍 😍hot hot😇", «досить срача в твоїй голові ️ ніхто тобі не заздрить, тільки дурні малолітки) люди просто іржуть з тебе) фрік!) ", "Як можна схвалювати силіконову залежність? Але ж вона вже є, як би вона її не заперечувала!", "У кого ви робили груди? Оч красиво", " Вангую, у тебе великі проблеми з психікою. І вони давно з тобою )», «ти провісниця😄 😍 👍», «фото бомба💥», «таких, як Олена тисячі. Ось хто дійсно сіра маса і стадо».

Раніше ми також писали, що дівчина постійно знаходиться в центрі уваги, адже її незвичайна зовнішність не залишає байдужими не тільки шанувальників, але і недоброзичливців. Оскільки модель любить солярій, постійно ходить в салони краси і її Худорлява фігура виглядає дуже ефектно з урахуванням значної і великих грудей, Омович постійно обговорюють в Instagram.

Сама модель ніяк не реагує на критику, тому регулярно публікує в соціальній мережі всі можливі фото з відпочинку на курорті і вдома. Найчастіше вона підкреслює бюст відвертою білизною або ж короткими-сукнями, ледь приховують інтимні місця.

Цього разу Олена вбила образом в Білій білизні, позуючи з ноутбуком в руках на ліжку.

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