Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, спровоцировала споры в сети из-за нового фото
Каждое фото модели получает несколько сотен комментариев с самым разным содержанием. Так как девушка знает, как привлечь внимание к себе, никто не остается равнодушным. Обладая стройной фигурой и пышными формами, Омович часто демонстрирует кадры, на которых примеряет пикантные и весьма смелые наряды.
Однако, поскольку девушка сделала грудь и поставила импланты в ягодицы, многие уверены, что вся красота Алены также не настоящая. В частности, девушка также сделала нос, губы и скулы, потому ее часто называют куклой. В бежевом костюме, удачно подчеркнувшем ее упругую грудь, девушка выглядела очень необычно.
Ее фигура с тонкой талией в модном и новом наряде и стала причиной бурных обсуждений под постом:
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«Вангую про срач в комментах под этой фоткой 😂😅», - шутливо написала девушка.
Вот что написали пользователи Инстаграм:
«Красавица😍😍😍Hot hot 😇», «Достаточно срача в твоей голове ️ Никто тебе не завидует, только глупые малолетки) Люди просто ржут с тебя) Фрик!)», «Как можно одобрять силиконовую зависимость? А ведь она уже есть, как бы она её не отрицала!», «У кого вы делали грудь? Оч красиво», «Вангую, у тебя большие проблемы с психикой. И они давно с тобою )», «Ты предсказательница😄😍👍», «Фото бомба, девочка, это уже опасно💥», «Таких, как Алёна тысячи. Вот кто действительно серая масса и стадо».
Ранее мы также писали, что девушка постоянно находится в центре внимания, ведь ее необычная внешность не оставляет равнодушными не только поклонников, но и недоброжелателей. Поскольку модель любит солярий, постоянно ходит в салоны красоты и ее худощавая фигура выглядит очень эффектно с учетом внушительной и большой груди, Омович постоянно обсуждают в Инстаграм.
Сама модель никак не реагирует на критику, поэтому регулярно публикует в социальной сети все возможные фото из отдыха на курорте и дома. Чаще всего она подчеркивает бюст откровенным бельем или же короткими-платьями, едва скрывающими интимные места.
В этот раз Алена сразила образом в белом белье, позируя с ноутбуком в руках на постели.
Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.
Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини