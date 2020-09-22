Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, спровоцировала споры в сети из-за нового фото

Каждое фото модели получает несколько сотен комментариев с самым разным содержанием. Так как девушка знает, как привлечь внимание к себе, никто не остается равнодушным. Обладая стройной фигурой и пышными формами, Омович часто демонстрирует кадры, на которых примеряет пикантные и весьма смелые наряды.

Однако, поскольку девушка сделала грудь и поставила импланты в ягодицы, многие уверены, что вся красота Алены также не настоящая. В частности, девушка также сделала нос, губы и скулы, потому ее часто называют куклой. В бежевом костюме, удачно подчеркнувшем ее упругую грудь, девушка выглядела очень необычно.

Ее фигура с тонкой талией в модном и новом наряде и стала причиной бурных обсуждений под постом:

«Вангую про срач в комментах под этой фоткой 😂😅», - шутливо написала девушка.

Вот что написали пользователи Инстаграм:

«Красавица😍😍😍Hot hot 😇», «Достаточно срача в твоей голове ️ Никто тебе не завидует, только глупые малолетки) Люди просто ржут с тебя) Фрик!)», «Как можно одобрять силиконовую зависимость? А ведь она уже есть, как бы она её не отрицала!», «У кого вы делали грудь? Оч красиво», «Вангую, у тебя большие проблемы с психикой. И они давно с тобою )», «Ты предсказательница😄😍👍», «Фото бомба, девочка, это уже опасно💥», «Таких, как Алёна тысячи. Вот кто действительно серая масса и стадо».

Ранее мы также писали, что девушка постоянно находится в центре внимания, ведь ее необычная внешность не оставляет равнодушными не только поклонников, но и недоброжелателей. Поскольку модель любит солярий, постоянно ходит в салоны красоты и ее худощавая фигура выглядит очень эффектно с учетом внушительной и большой груди, Омович постоянно обсуждают в Инстаграм.

Сама модель никак не реагирует на критику, поэтому регулярно публикует в социальной сети все возможные фото из отдыха на курорте и дома. Чаще всего она подчеркивает бюст откровенным бельем или же короткими-платьями, едва скрывающими интимные места.

В этот раз Алена сразила образом в белом белье, позируя с ноутбуком в руках на постели.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

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