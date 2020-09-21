Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе з подружкою і розповіла про важливий день

На фото красуня показала себе в чорному вбранні. Поруч можна побачити ще одну дівчину-Маріакарлу Босконо, відому топ-модель. Зірки здалися разом, позуючи для знімка. Волосся у Наомі були розпущені, а друга дівчина їх вирішила зібрати назад. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Happy Birthday @mariacarlaboscono love you for being unapologetically you , authentic , loyal and beautiful inside and out . May this day bring you joy , love ajd happiness !! Don’t ever change è sempre bello ❤️🎂❤️🎂❤️😘

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"З Днем Народження, @mariacarlaboscono, люблю тебе за те, що ти без вибачень, справжня, вірна і красива всередині і зовні. Нехай цей день принесе вам радість, любові і щастя !",- написала Наомі.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Спасибі, так багато любові", "З Днем Народження, Наомі, насолоджуйся своїм особливим днем", " спасибі за те, що поділився цим. Вся моя любов і прихильність з Італії. Так чудово і чудово", "з днем народження кохана"," Королева"," Прекрасна Наомі", " Ура буде вічно чудова !!!!".

Повідомлялося, що 50-річна супермодель Наомі Кемпбелл привітала свого молодого бойфренда з днем народження.

на своїй сторінці в Instagram Чорна пантера розмістила зворушливе привітання реперу Скепта (справжнє ім'я — Джозеф Джуніор Аденуга), роман з яким ретельно приховувала.

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