Корейська модель Кім Лі, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардашьян, спокусила вигинами в одній білизні

Модель не втомлюється зачаровувати красою у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Зірка опублікувала в сторіз спекотне фото з ліжка.

Кім Лі одягла рожеву білизну з атласними вставками, що відсвічують на світлі. Груди стиснув і підняв ліфчик. Спокусливі принади виставилися з білизни і заворожили погляд.

Трусики були на високій посадці, вони обтягнули стегна, ледь не дотягуючись до талії.

Модель злегка вигнулася, блиснувши найтоншою талією і рельєфним животом.

Стрункі ніжки виглядали просто неймовірно.

Кім Лі розпустила довге волосся. Локони лягли хвилями. Пишні вії і блискучі губи - притягували погляд, підкресливши достоїнства зовнішності Кім.

"Ніколи не припиняй мріяти", - написано позаду зірки неоновими літерами.

А внизу під фото було написано наступне:"Не будь жінкою, якій потрібен чоловік, будь жінкою, яка потрібна чоловікові👑".

Фото на сторінці красуні не зібрало багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості.

Нагадаємо, Кім Лі сфотографували, коли вона виходила з басейну з оголеними грудьми. При цьому корейська Кардашьян накинула на себе лише мокру сорочку, під якою можна побачити найінтимніше - бюст, що стирчить - просто насолода для очей.

Раніше повідомлялося, що Кім Лі позувала в одному топі, ефектно відкинувши голову в бік. Доповнювали образ моделі ефектна зачіска і макіяж.

"Красива дівчина, і чесна", - коротко йдеться в повідомленні.

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