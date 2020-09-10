Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя на прогулке
На фото красотка позировала в юбке и топе. Образ звезда дополнила бейсболкой и очками. Звезда шла по грунтовой дороге и показывала себя довольно близко, снимая на телефон. На кадрах можно заметить огромный бюст звезды, который она решила не прятать. Он еле вместился в узкий топ и прямо выпирал на кадрах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Афродита, жаркая брюнетка".
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Сообщалось, что модель Ким Ли впечатлила пламенным образом.
В этот раз модель решилась на новый эксперимент со своей необычной внешностью, примеряв линзы разного цвета. Чтобы привлечь внимание пользователей сети она позировала в экстравагантном наряде.
Мы писали, что известная модель Ким Ли сразила волшебным видом.
На фото красотка позировала в узком топе и шортах. Девушка стояла на дорожке возле дороги на фоне пальм. Ким без стыда показала свою подтянутую фигуру, оставив волосы распущенными. Ли смотрела прямо в объектив камеры, делая снимок довольно пикантным.
"Если ты будешь готов, тебе не нужно готовится. Готовлюсь к утреннему кардио", - написала Ким.
Напомним, корейская Кардашьян в дерзком купальнике поразила осиной талией
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