Популярная модель Ким Ли, которую называют "корейской Кардашьян", впечатлила пышными формами

Как сообщает Politeka.net, красотка поделилась снимком из повседневной жизни. Она была в обтягивающих штанах, которые подчеркнули ее главную гордость – внушительного размера аппетитные «булочки». Наверх Ким надела тесный топ, сделав акцент на тонкой талии. Образ модель завершила панамкой, спрятав под ней свое лицо.

За несколько часов фото двойника Кардашьян собрало почти 4 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вы летите, как они!», «Мне нравится, как ты это делаешь, ты такой капюшон в этой шляпе, держись», «Вау, я помню этот бренд, ха-ха», «Ох, хватка вернула Эвису!», «Как всегда потрясающе выглядит Ким! 😍 Королева», «Приятно видеть», «Удивительная», «Пальмовые деревья. Голубые небеса. А еще есть Ким Ли», - пишут поклонники модели.

Ранее мы писали, что красотка из Южной Кореи решилась на новый эксперимент со своей необычной внешностью, примеряв линзы разного цвета. Чтобы привлечь внимание поклонников она позировала в тесном купальнике, который с трудом смог удержать ее большую грудь. Уложенные мягкой волной волосы, яркий макияж с накладными ресницами и яркими губами в нюдовом цвете – последний штрих к продуманному до мелочей луку.

Напомним, что Ким Ли в дерзком купальнике поразила осиной талией: "Единая в своем роде".

А еще Politeka писала, что Ким Ли в мини показала, как выглядит наслаждение: "Заморская принцесса".

Также Politeka сообщала, что Ким Ли еле вместила в топ своих "подружек": "Жаркая брюнетка".