Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя в свежем образе

На фото Ким показалась в белом топе. Красотка решила оставить волосы распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Модель смотрела прямо в объектив камеры и демонстрировала идеальный животик, который был совсем не прикрыт. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Лучшей вид, заморская принцесса".

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала себя на прогулке.

На фото красотка позировала в юбке и топе. Образ звезда дополнила бейсболкой и очками. Звезда шла по грунтовой дороге и показывала себя довольно близко, снимая на телефон. На кадрах можно заметить огромный бюст звезды, который она решила не прятать.

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На кадрах обжигающая модель приподняла перед собой камеру и показала аппетитные округлости в лифчике.

Черная ткань обтянула огромные прелести, которые едва ли не выпрыгивали из белья. Вид у красотки был соблазнительным и завораживающим. К тому же Ким сделала прическу, создающую мокрый эффект. Она распустила длинные волосы и уложила набок часть из них.

Напомним, корейская Кардашьян облачила внушительные прелести в топик с изюминкой

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