Красуня спокусила не тільки поглядом

Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в незвичайному образі і розповіла ао прекрасному

На фото Кайлі здалася в чорному корсеті, який частково був з мотузочок, які зашнуровані. Волосся Дженнер залишила розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем. Модель відвела погляд від об'єктива камери, а на першому фото дивилася прямо на фотографа. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Це прекрасно", - підписаний кадр.

Фанати поставили майже 130 лайків і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "гаряча штучка, обожнюю всім серцем".

Раніше ми повідомляли, що відома американська модель Кайлі Дженнер блиснула неймовірною фігурою, застигнувши в гарячій позі без білизни.

Так, на знімку Дженнер позує абсолютно без білизни, ефектно присівши напівбоком на камеру. Очі знаменитість вирішила приховати під окулярами.

Повідомлялося, що відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала принади в бікіні.

На фото постала Кайлі багато років тому. Зірка була в крихітному бікіні на тонких бретельках, яке підкреслило її груди - дуже жарко, що зразу помітили фанати.

Нагадавши, Кайлі Дженнер розкріпачилася, стиснувши бюст руками перед своїми " близнючками"

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