Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе і задала цікаве питання

На фото Кассандра показала себе в мікроскопічному купальнику, який складався переважно з мотузочок і маленьких шматочків тканини. Настільки він був крихітним, що бюст практично не був прикритий, як і знизу. Волосся зірка зібрала в хвіст, а образ доповнила яскравим макіяжем. Модель стояла на тлі чагарнику, показуючи себе з усіх боків на парі фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якби ви побачили мене в цьому біля басейну, що б ви сказали?",- написала Кассандра.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красиве бікіні", "кожен раз, коли я бачу тебе, я втрачаю дар мови, задихаюся і задихаюся", "завжди дивую всіх", " На добраніч, красуня! Вдалого дня і відмінного тижня!", "Ти богиня моя Дитинко", " я б нічого не сказав. Я був би занадто зайнятий гіпервентиляцією, тому що у мене перехопило дихання".

Повідомлялося, що відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) пограла принадами в білизні.

Так, Кассандра з'явилася в білизні ніжно-блакитного кольору, бретельки якого спустила для додачі знімку пікантності.

Модель ледь втримала свої великі достоїнства у відвертій білизні, грудей явно було тісно, а спущені бретельки дали трохи свободи.

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