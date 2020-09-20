Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поиграла прелестями в белье

Известная модель, которая обладает шикарной фигурой нередко публикует откровенные снимки в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Кассандра появилась в белье нежно-голубого цвета, бретельки которого спустила для придачи снимку пикантности.

Модель едва удержала свои большие достоинства в откровенном белье, груди явно было тесно, а спущенные бретельки дали немного свободы.

В другом кадре распущенная брюнетка приподняла маечку, сверкнув тонкой талией и упругим животиком.

Трусики на тончайших бретельках смотрелись просто невероятно, держась на пышных бедрах красотки.

Сьенега распустила длинные волосы и пристально смотрела в камеру.

На третьем фото модель и вовсе решила сорвать с себя маечку, демонстрируя упругие ягодицы. Звезда улыбалась, глядя в камеру через плечо. При этом она показала красивую грудь, но не засветив самого интимного.

За три часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Проведите пальцем по экрану, чтобы увидеть дикую фею в саду 🧚‍♂️", - написала звезда.

Пользователи сети поблагодарили модель за столь жаркие снимки и написали ей теплые слова.

"Как дела, детка?", - поинтересовался один из поклонников.

Напомним, Кассандра Сьенега сверкнула аппетитными формами, которые едва ли удерживали крохотные полосочки ткани. Маленькие трусики также смотрелись довольно пикантно и складывалось впечатление, что ничего не прикрывают.

Тонкие лямки натянулись между грудью, а также впились в кожу на затылке.

В таком виде она появилась для горячей фотосессии.

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