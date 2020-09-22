Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала себя и задала интересный вопрос

На фото Кассандра показала себя в микроскопическом купальнике, который состоял преимущественно из веревочек и маленьких кусочков ткани. Настолько он был крохотным, что бюст практически не был прикрыт, как и снизу. Волосы звезда собрала в хвост, а образ дополнила ярким макияжем. Модель стояла на фоне кустарника, показывая себя со всех сторон на паре фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если бы вы увидели меня в этом у бассейна, что бы вы сказали?", - написала Кассандра.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивое бикини", "Каждый раз, когда я вижу тебя, я теряю дар речи, задыхаюсь и запыхиваюсь", "Всегда удивляю всех", "Спокойной ночи, красотка! Удачного дня и отличной недели!", "Ты богиня моя детка", "Я бы ничего не сказал. Я был бы слишком занят гипервентиляцией, потому что у меня перехватило дыхание".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) поиграла прелестями в белье.

Так, Кассандра появилась в белье нежно-голубого цвета, бретельки которого спустила для придачи снимку пикантности.

Модель едва удержала свои большие достоинства в откровенном белье, груди явно было тесно, а спущенные бретельки дали немного свободы.

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