Голлівудська актриса Дженніфер Еністон здивувала зовнішністю в домашній обстановці
Актриса рідко публікує фото у своєму Instagram, тому кожен новий пост викликає ажіотаж, передає Politeka.net. Кілька годин тому красуня опублікувала фото, здивувавши шанувальників зовнішнім виглядом.
Зірка позувала в сірій піжамі на м'якому дивані. Акуратний поясок підкреслив талію, а виріз був зовсім скромним.
На обличчі у Джен була тканинна маска. Образ доповнили аксесуари.
Артистка тримала в руці келих з шампанським, а іншу руку доклала до губ, ніби збираючись послати повітряний поцілунок.
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"Еммі готується... в іншій моїй масці вітаємо номінантів всіх чудових префомансів, які ми бачили в цьому році 👏🏼👏🏼🥳❤️", - написала Еністон.
Варто відзначити, що таким фото зірка "обіграла" новий формат "Еммі-2020". Цього року у зв'язку з пандемією формат заходу проходив у двох варіантах: спочатку на віртуальній червоній доріжці, потім - у реальному часі вручення премії на сцені.
У віртуальному варіанті Дженніфер Еністон виділилася, з'явившись в піжамі, а в другому - вже постала в розкішній чорній сукні, доповнивши образ дорогими прикрасами.
Варто відзначити, що актриса виглядала досить щасливою, особливо після недавнього "возз'єднання" з Бредом Піттом.
Відомо, що колишнє подружжя взяло участь в читанні за ролями сценарію комедійного фільму 1982 року "Безтурботні часи в "Ріджмонт Хай".
Обидва актори вирішили онлайн розіграти сцену з пікантним підтекстом.
Актори вийшли на зв'язок по Zoom, зіграний флірт став справжньою подією для багатьох фанатів.
Нагадавши, 51-річна Еністон скоро стане мамою, народить найближчим часом: "розплакалася, коли...".
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