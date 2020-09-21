Голлівудська актриса Дженніфер Еністон здивувала зовнішністю в домашній обстановці

Актриса рідко публікує фото у своєму Instagram, тому кожен новий пост викликає ажіотаж, передає Politeka.net. Кілька годин тому красуня опублікувала фото, здивувавши шанувальників зовнішнім виглядом.

Зірка позувала в сірій піжамі на м'якому дивані. Акуратний поясок підкреслив талію, а виріз був зовсім скромним.

На обличчі у Джен була тканинна маска. Образ доповнили аксесуари.

Артистка тримала в руці келих з шампанським, а іншу руку доклала до губ, ніби збираючись послати повітряний поцілунок.

"Еммі готується... в іншій моїй масці вітаємо номінантів всіх чудових префомансів, які ми бачили в цьому році 👏🏼👏🏼🥳❤️", - написала Еністон.

Варто відзначити, що таким фото зірка "обіграла" новий формат "Еммі-2020". Цього року у зв'язку з пандемією формат заходу проходив у двох варіантах: спочатку на віртуальній червоній доріжці, потім - у реальному часі вручення премії на сцені.

У віртуальному варіанті Дженніфер Еністон виділилася, з'явившись в піжамі, а в другому - вже постала в розкішній чорній сукні, доповнивши образ дорогими прикрасами.

Варто відзначити, що актриса виглядала досить щасливою, особливо після недавнього "возз'єднання" з Бредом Піттом.

Відомо, що колишнє подружжя взяло участь в читанні за ролями сценарію комедійного фільму 1982 року "Безтурботні часи в "Ріджмонт Хай".

Обидва актори вирішили онлайн розіграти сцену з пікантним підтекстом.

Актори вийшли на зв'язок по Zoom, зіграний флірт став справжньою подією для багатьох фанатів.

Нагадавши, 51-річна Еністон скоро стане мамою, народить найближчим часом: "розплакалася, коли...".

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