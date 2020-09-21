Голливудская актриса Дженнифер Энистон удивила внешностью в домашней обстановке

Актриса редко публикует фото в своем Инстаграм, поэтому каждый новый пост вызывает ажиотаж, передает Politeka.net. Несколько часов назад красотка опубликовала фото, удивив поклонников внешним видом.

Звезда позировала в серой пижаме на мягком диване. Аккуратный поясок подчеркнул талию, а вырез был совсем скромным.

На лице у Джен была тканевая маска. Образ дополнили аксессуары.

Артистка держала в руке бокал с шампанским, а другую руку приложила к губам, будто собираясь послать воздушный поцелуй.

"Эмми готовится... в другой моей маске 😷🥂 😷🥂 ⠀ Поздравляем номинантов всех замечательных префомансов, которые мы видели в этом году 👏🏼👏🏼🥳❤️", - написала Энистон.

Стоит отметить, что таким фото звезда "обыграла" новый формат "Эмми-2020". В этом году в связи с пандемией формат мероприятия проходил в двух вариантах: сначала на виртуальной красной дорожке, затем - в реальном времени вручения премии на сцене.

В виртуальном варианте Дженнифер Энистон выделилась, появившись в пижаме, а во втором - уже предстала в роскошном черном платье, дополнив образ дорогими украшениями.

Стоит отметить, что актриса выглядела довольно счастливой, особенно после недавнего "воссоединения" с Брэдом Питтом.

Известно, что бывшие супруги приняли участие в чтении по ролям сценария комедийного фильма 1982 года "Беспечные времена в "Риджмонт Хай".

Оба актера решили онлайн разыграть сцену с пикантным подтекстом.

Актеры вышли на связь по Zoom, сыгранный флирт стал настоящим событием для многих фанатов.

Напомним, 51-летняя Энистон скоро станет мамой, родит в ближайшее время: "Расплакалась, когда...".

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