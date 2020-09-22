Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і розповіла про коштовності

На фото Кортні позує в рубіновій сукні і без білизни. Поруч можна побачити великий шлейф. Волосся у красуні були розпущені, а образ зірка доповнила яскравим макіяжем. Модель взялася рукою за низ наряду і потягнула його вгору, оголюючи одну ногу, що зробило фото дуже гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Рубін", - лаконічно підписала фотографію Кортні.

Фанати поставили понад 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вітряний там", " ти дзвонила мені?", "Приголомшлива королева Діснея", "Хай буде з тобою щастя завжди", "ти буквально принцеса Діснея", "дивовижна", "Моя принцеса Діснея", "мені важко розгойдуватися червоним, а є Кортні", "Королева рубінів", "Кортні Рубі Кардаш'ян", "будь ласка, передай мені Привіт, я так тебе люблю", "який краще, жовтий або червоний діамант".

Повідомлялося, що знаменита американська світська левиця Кім Кардашьян розповіла про свій перший за останній час вихід в люди і підкорила новим відвертим образом.

Судячи з фотографій, святкування пройшло відносно скромно і в сімейному колі. Так, на знімках Кім можна помітити в компанії самого іменинника, її матері Кріс Дженнер і сестер Кортні і Хлої.

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