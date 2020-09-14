Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в необычном образе и рассказала о своем выходе

На фото красотка позировала в коротеньком топе и штанах. Звезда волосы собрала в хвост, из которого сделала косичку. Кортни отвернулась от камеры, демонстрируя идеальную фигуру. На втором снимке модель уже находилась на фоне занавесок, а в ролике - прошлась по коридору. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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she has exited the building

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"Она вышла из здания", - подписала кадры звезда. 

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Это горячо", "Жесткая коса", "Королева", "Плетеная королева", "Икона моды", "поздравляю со 100 миллионами", "Она может гулять и разговаривать", "Вы уже будете счастливы", "Распространяйте любовь, делайте ее заразной".

Сообщалось, что известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о желаниях.

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too hip to take a dip

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На фото красотка позировала в розовом бикини, а образ дополнила голубой шляпкой. Кортни лежала на яхте, купаясь в лучах солнца. 

Мы писали, что самая старшая в семействе  Кардашьян  - Кортни  - празднует день рождения.

Трогательное поздравление появилось на странице в Инстаграм  младшей сестры Кортни - Хлои Кардашьян.

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