Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в необычном образе и рассказала о своем выходе

На фото красотка позировала в коротеньком топе и штанах. Звезда волосы собрала в хвост, из которого сделала косичку. Кортни отвернулась от камеры, демонстрируя идеальную фигуру. На втором снимке модель уже находилась на фоне занавесок, а в ролике - прошлась по коридору. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Она вышла из здания", - подписала кадры звезда.

Фанаты поставили почти миллион лайков и написали комментарии:

"Это горячо", "Жесткая коса", "Королева", "Плетеная королева", "Икона моды", "поздравляю со 100 миллионами", "Она может гулять и разговаривать", "Вы уже будете счастливы", "Распространяйте любовь, делайте ее заразной".

Сообщалось, что известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о желаниях.

На фото красотка позировала в розовом бикини, а образ дополнила голубой шляпкой. Кортни лежала на яхте, купаясь в лучах солнца.

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