32-річна російська актриса Христина Асмус, яка нещодавно заявила про розставання з коміком Гаріком Харламовим, вразила ніжним образом на кінофестивалі

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в довгій вечірній сукні небесно-блакитного кольору.

Блондинка з яскравим макіяжем і красиво укладеними локонами позувала на червоній доріжці, явно задоволена собою і щаслива. Розкішний лук доповнили непомітні намисто з браслетом.

У підписі зірка подякувала організаторам фестивалю "Кінотавр", а також висловила вдячність своїм колегам, за якими скучила за час карантину.

"Фінальний пост про Кінотавр, обіцяю))) і про те, що сила - в людях. Багато років тому я дала собі обіцянку, що вперше приїду на Кінотавр не себе показати і на людей подивитися, а саме з кіно ☝ я горда і щаслива, що цим фільмом став саме "китобій" ️ ️ дякую колегам за сильну програму і за радість зустрічей! ☺️ Як же я люблю за це фестивалі. Я зрозуміла як давно не бачила друзів і колег і як же скучила за людьми )))) А я поки ще в Сочі, уриваю дорогоцінні хвилини сну і сонця, які потім ох як не скоро будуть 😬 до зустрічі, @kinotavr_31💚 🤟", - поділилася Асмус.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, зокрема, плаття актриси. Примітно, що деякі згадали в коментарях нову пасію екс-чоловіка Христини Гаріка - актрису і блогершу Яну Кошкіну.

"Кріс ти найкраща ❤️ Кошкіна куйня все це☺"

"Христина виглядаєш клас! 😍 🤗" - "молодіє з часом 😍"

"Колір сукні шикарний!!!😍"

"Дуже, дуже мила)))))"

"Красуня Кріс"

"Красуня, плаття можна і коротше 👍"

"Христина без Гаріка стала більш продуктивною і медійною 😎 👍 "

"А чому так плаття стрьомно виглядає? Як буд то шпалери намотали"

"Не читала коментарів, але де Гарік? Де? Як можна таку красуню випустити зі своїх рук? Ну ладно, це ваш вибір"

Нагадаємо, що скандальну Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».

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