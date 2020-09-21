Нищівний удар по гривні, Нацбанк різко посилив долар і євро: що буде з курсом валют

Курс валют в Україні 21 вересня налякає змінами, долар і євро «заженуть в кут» гривню.

Так, торги почнуться з невеликого стрибка стодоларової купюри: +5,91 грн. Передбачається, що він сьогодні і далі буде випробовувати національну валюту на міцність.

Євро вже традиційного почне набирати максимально багато: торги на міжбанку відкриються з +17,12 грн за сто євро.

Нацбанк прогнозує на 21 вересня наступний курс валют:

100 доларів – 2817,18 грн;

100 євро - 3334,56 грн.

Велика проблема з перерахунком виплат, українців залишать без підвищення пенсій: що потрібно знати

Наступного року в уряді пообіцяли в кілька етапів підвищити пенсії українцям.

Однак це підвищення торкнеться не всіх. Екс-міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів, кому не пощастить.

За його словами, не будуть перераховувати виплати військовим пенсіонерам. Це пов'язано з тим, що закінчилася дія відповідних постанов про перерахунок пенсій військовослужбовцям.

«У березні почнеться перерахунок пенсій громадянам, а військовим – ні! І ви думаєте, хтось про це говорить? Військові кажуть... Прийміть закон, той, який нам не вдалося прийняти, тому що опір чинило вище керівництво силових органів, крім СБУ. СБУ була за. Прийміть його, дайте можливість автоматичного перерахунку пенсій військовим для того, щоб вони весь час росли. Але цього немає в програмі, там жодного кроку немає для того, щоб військовим змінити і підвищити пенсії», – заявив колишній міністр.

У міськраді Харкова повідомили про стан мера Кернеса

У Харківській міськраді повідомили, що стан мера міста Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, і він може незабаром повернутися до Харкова.

У міськраді також спростували фейки, що поширюються в мережі Інтернет, про впевненість команди Кернеса в його умисному зараженні китайським вірусом, до якого нібито причетні голова Харківської обласної державної адміністрації і міністр внутрішніх справ.

"Харківська міська рада офіційно заявляє: таку версію подій в команді Геннадія Кернеса не розглядають, А подібні інформаційні вкидання розцінюють як незграбну спробу загострити політичне протистояння в Харкові і регіоні і зіштовхнути лобами місцеву і центральну владу. Ця спроба не вдалася", - йдеться в повідомленні.

Кернес перебуває на лікарняному з 10 вересня.

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