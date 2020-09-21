Сокрушительный удар по гривне, Нацбанк резко усилил доллар и евро: что будет с курсом валют

Курс валют в Украине 21 сентября напугает переменами, доллар и евро «загонят в угол» гривну.

Так, торги начнутся с небольшого скачка стодолларовой купюры: +5,91 грн. Предполагается, что он сегодня и дальше будет испытывать национальную валюту на прочность.

Евро уже традиционного начнет набирать максимально много: торги на межбанке откроются с +17,12 грн за сто евро.

Нацбанк прогнозирует на 21 сентября следующий курс валют:

100 долларов – 2817,18 грн;

100 евро – 3334,56 грн.

Большая проблема с перерасчетом выплат, украинцев оставят без повышения пенсий: что нужно знать

В следующем году в правительстве пообещали в несколько этапов повысить пенсии украинцам.

Однако это повышение коснется не всех. Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, кому не повезет.

По его словам, не будут пересчитывать выплаты военным пенсионерам. Это связано с тем, что закончилось действие соответствующих постановлений о перерасчете пенсий военнослужащим.

«В марте начнется перерасчет пенсий гражданам, а военным – нет! И вы думаете, кто-то об этом говорит? Военные говорят... Примите закон, тот, который нам не удалось принять, потому что сопротивление оказывало высшее руководство силовых органов, кроме СБУ. СБУ была за. Примите его, дайте возможность автоматического перерасчета пенсий военным для того, чтобы они все время росли. Но этого нет в программе, там ни одного шага нет для того, чтобы военным изменить и повысить пенсии», – заявил бывший министр.

В горсовете Харькова сообщили о состоянии мэра Кернеса

В Харьковском горсовете сообщили, что состояние мэра города Геннадия Кернеса не вызывает у врачей опасений за его жизнь, и он может вскоре вернуться в Харьков.

В горсовете также опровергли фейки, распространяющиеся в сети интернет, об уверенности команды Кернеса в его умышленном заражении китайским вирусом, к которому якобы причастны председатель Харьковской областной государственной администрации и министр внутренних дел.

"Харьковский городской совет официально заявляет: такую ​​версию событий в команде Геннадия Кернеса не рассматривают, а подобные информационные вбросы расценивают как неуклюжую попытку обострить политическое противостояние в Харькове и регионе и столкнуть лбами местную и центральную власть. Эта попытка не удалась", - говорится в сообщении.

Кернес находится на больничном с 10 сентября.

Напомним, что украинцев отрезвят новым ужесточением карантина, в Кабмине уже предупредили: "В течение 14 дней...".

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жёсткое решение по карантину, что теперь будет с поездками: полный список зон.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали: «на восьмой день…».