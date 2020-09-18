Кто попадет под удар

Стало известно, какие украинские города попали в обновленную красную зону

Об этом в своем личном Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Politeka.net.

Так, сегодня, 18 сентября, во время заседания Госкомиссии по вопросам ТБ и ЧС были утверждены новые ограничения в рамках адаптивного карантина.

По словам Олега Немчинова, по решению Государственной комисии в Украине обновили распределение на карантинные зоны.

Это распределение вступит в силу с 21 сентября и будет действовать в течение следующих двух недель. Так, в красную зону попали Чоп, Бережаны, Салават, Канев, Нежин, а также некоторые районы Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Черниговской областей.

Что касается столицы Украины, то Киев остался в оранжевой зоне. Тернополь, Черновцы и Ивано-Франковск, в которых местные жители бунтовали против ужесточения карантина, также отнесли к оранжевой зоне.

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По словам главы МОЗ Максима Степанова, решение о закрытии учебных заведений будут выносить государственная и региональная комиссии.

"В зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина школы если 50 процентов классов (групп в детсадах, – Ред.) в конкретной школе ушли на самоизоляцию, то закрывается все учебное заведение", – озвучил Степанов новые нюансы.

Степанов заверил, что новые правила зонирования не увеличат и не уменьшат количество регионов в зонах, так как не изменились сами критерии разделения.

Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ.

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