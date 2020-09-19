Украинские чиновники решили показать обновленный список стран, из которых теперь будет запрещен въезд в страну

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Так, чиновники решили показать список стран-членов Всемирной организации здравоохранения, которые попали в «красную» и «зеленую» карантинную зоны. В первую были отнесены страны, в которых показатель заражения китайским вирусом превысил сто случаев на сто тысяч населения за последние 14 дней.

Как можно заметить, Украина оказалась на грани «зеленой» зоны. Показатель заражения у нас сейчас на уровне 99,8 случаев. При этом обратно в нее вернулась Хорватия (81,1 случай), а «выпала» Чехия – 143,3 случая заражения.

Абсолютным «лидером» списка является Израиль. Там показатель заражения находится на уровне в 577,9 человек. Немного меньше у Бахрейна – 560,8 случаев.

До этого мы писали, что в настоящее время Кабинет министров составляет новые правила, по которым иностранцы смогут въезжать на территорию Украины. Согласно планам, в течение 30 дней нельзя будет пересекать украинскую границу гражданам стран, которые находятся в "красной" карантинной зоне.

Уточняется, что запрет не затронет транзитный транспорт и участников гуманитарных миссий. Чиновники пока не раскрывают, как скоро продвигается работа и когда именно запрет вступит в силу.

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