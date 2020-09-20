Американська модель і актриса Памела Андерсон похвалилася фігурою, влаштувавши гарячу постільну фотосесію

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Не кажи мені, що я роблю, я не хочу знати-Фелліні», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Андерсон позує в крихітній білизні, ефектно зігнувшись в ліжку. Завдяки цьому в кадр потрапили розкішні форми знаменитості.

"Не кури" «" і вони кажуть, що ангели не носять чорне! Ти мене просто виводиш з себе. Не можна бути такою красивою", " Ти виглядаєш просто неймовірно. Це просто щось неймовірне", - пишуть її шанувальники.

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На фото красуня позувала в нижній мереживній білизні. Зірка стояла на кухні біля плити і нагнулася подивитися в духовку. Памела доповнила образ босоніжками і термо-рукавичками. Андерсон стояла в профіль і без сорому показувала свою п'яту точку і пишний бюст, який прямо звисав з-за пози.

Фанати нічого не писали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "ідеальна, уб'є наповал будь-якого".

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