До сих пор красотка

Знаменитая модель и актриса Памела Андерсон взбудоражила постельной сценой в откровенном виде

Как передает Politeka.net, звезда "Спасателей Малибу" опубликовала горячее фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Памела Андерсон позировала на огромной кровати в вязаном белом халатике и красных туфлях на шпильке. Она облокотилась одной рукой на подушку, а свободной поднесла телефон. Судя по снимку, под одеждой у актрисы нет бюстгальтера.

Халат Памелы Андерсон соблазнительно распахнулся, обеспечив пикантный вид на ее объемный бюст. Кроме того, в кадр попали обнаженные ноги модели, которые она слегка согнула в коленях.

"Жизнь полна чудес", - так знаменитость подписала публикацию.

Ранее Памела Андерсон выложила в соцсети фото (вероятно, архивное), на котором предстала в кружевном белье и прикрылась чем-то, похожим на подушку. Модель оставила волосы распущенными.

Образ знаменитой красотки дополнил яркий макияжем, который выделяется на снимке черно-белого формата. Изюминкой кадра стал пышный бюст, который так и выпирал из кружевного белья. Вдобавок, Памела слегка сдавила роскошные прелести руками, чем заметно добавила формам объема.

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