Известная модель Памела Андерсон показала, как выглядит по утрам

На фото красотка позировала в штанах, топике и босоножках на приличной шпильке. Андерсон стояла перед зеркалом в ванной комнате, показавшись в профиль. Волосы у Памелы были распущены. Звезда взялась за штаны и втянула животик, показывая идеальные изгибы, что так и хочется написать: "Непревзойденная, просто идеал". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро. До встречи в понедельник, в 11.20 по тихоокеанскому стандартному времени. Я изо всех сил стараюсь приходить вовремя", - написала Андерсон.

Фанаты поставили 27 тысяч лайков и написали пару комментариев: "Фотография парня", "Круто".

Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном образе на радость фанатов.

На фото Памела показала себя в кружевном белье, а спереди держала что-то похожее на подушку. Волосы у Андерсон были распущены, а сама звезда сидела перед объективом камеры и смотрела в нее.

Мы писали, что всемирно известная американская актриса Памела Андерсон похвасталась идеальной фигурой.

Самая желанная модель 90-х предстала на кадре в белом платье, которое кокетливо приподняла и засветила кружевное белье. Данный снимок был сделан в лучшие годы Андерсон, когда она была в самом соку, а соблазнительные ножки сводили с ума мужчин по всему миру.

Напомним, Памела Андерсон в соблазнительной ночнушке похвасталась роскошным видом сзади

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