Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном образе на радость фанатов

На фото Памела показала себя в кружевном белье, а спереди держала что-то похожее на подушку. Волосы у Андерсон были распущены, а сама звезда сидела перед объективом камеры и смотрела в нее. Образ красотка дополнила ярким макияжем, который можно даже заметить на черно-белом фото. Но привлекает внимание не этот, а пышный бюст, который так и выпирал из кружевного белья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не писали под фото и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Роскошный вид, даст фору 20-летним".

Сообщалось, что легендарная голливудская актриса и модель Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой в одной ночнушке.

Уточним, что на опубликованной фотографии Андерсон позирует в одной ночнушке у окна, излучая невероятную красоту. Девушка стоит спиной на камеру, благодаря чему в кадр попало роскошный вид сзади.

«Да, ты лучшая», «выглядишь фантастически, Пам», «с каждым днем все красивее», «ножки просто загляденье», «горячая штучка», - пишут фанаты.

Мы писали, что известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном виде на радость фанатов.

На фото Памела показала себя в прозрачном платье, под которым совсем не видно белья. Звезда стояла вполоборота и демонстрировала свое шикарное тело.

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