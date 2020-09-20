Відома американська модель Кайлі Дженнер блиснула неймовірною фігурою, застигнувши в гарячій позі без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, на знімку Дженнер позує абсолютно без білизни, ефектно присівши напівбоком на камеру. Очі знаменитість вирішила приховати під окулярами, а на її тілі були наклейки у вигляді доларів США.

Доповнювали образ знаменитості зелені шльопанці та гарний макіяж. Пікантні місця дівчина вирішила прикрити за допомогою руки.

"Малятко на мільйон», «ось це гаряче тіло», «обожнюю тебе всім серцем», «дівчинка, ти гаряча штучка», «дуже красиво», «богиня», «реально круте тіло», "ти чудово виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

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На фото Кайлі позує в довгих штанях з розрізами з боків і коротенькому топі. Красуня залишила волосся розпущеним, а сама йшла по вулиці. Дженнер впевнено трималася, епатуючи публіку. На другому кадрі зірка стояла вже біля автомобіля, показуючи ідеальний животик, а рукою трималася за двері.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі.

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