Українська модель Альона Омович, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася красою в тісному топі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Омович позує у себе в спальні, ефектно приспустивши штани. При цьому крихітний топ максимально оголює пружні принади знаменитості.

Модель уточнила, що кадр був зроблений практично опівдні. Однак шанувальників красуня позбавила можливості що-небудь сказати, поділившись фотографією в Сторіс.

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Київська модель Олена Омович зробила безліч пластичних операцій і стала справжньою зіркою українського сегменту Instagram.

Дівчина активно веде свою сторінку, де зібрала понад мільйон передплатників, які з нетерпінням чекають кожного нового знімка красуні.

Так, на свіжому фото Омович в черговий раз продемонструвала свої видатні форми.

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