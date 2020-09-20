Українська модель Альона Омович, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася красою в тісному топі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованих кадрах Омович позує у себе в спальні, ефектно приспустивши штани. При цьому крихітний топ максимально оголює пружні принади знаменитості.
Модель уточнила, що кадр був зроблений практично опівдні. Однак шанувальників красуня позбавила можливості що-небудь сказати, поділившись фотографією в Сторіс.
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До цього ми писали, що модель Олена Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показав штучне фото.
Київська модель Олена Омович зробила безліч пластичних операцій і стала справжньою зіркою українського сегменту Instagram.
Дівчина активно веде свою сторінку, де зібрала понад мільйон передплатників, які з нетерпінням чекають кожного нового знімка красуні.
Так, на свіжому фото Омович в черговий раз продемонструвала свої видатні форми.
Нагадавши, Українська Кардаш'ян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.
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