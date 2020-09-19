Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показал искусительное фото

Как передает Politeka.net, киевская модель Алена Омович сделала множество пластических операций и стала настоящей звездой украинского сегмента Инстаграм.

Девушка активно ведет свою страницу, где собрала свыше миллиона подписчиков, которые с нетерпением ждут каждого нового снимка красотки.

Так, на свежем фото Омович в очередной раз продемонстрировала свои выдающиеся формы.

Для этого девушка надела темный бюстгалтер, который едва прикрывал ее внушительный бюст, открыв простор для мужской фантазии.

Обратим внимание, что на фото запечатлено, будто девушка принялась снимать сам лифчик.

Перед собой красотка поставила традиционное блюдо японской кухни – суши и рассказала своим поклонникам, что просто обожает их.

«Вы любите суши?🍣

Я вот обожаю😈 Только ими бы и питалась 😅А вы?», - спросила она у своих подписчиков.

Мы также писали, что модель не стесняется показать себя с разных ракурсов и неизменно удивляет стройной и спортивной фигурой.

При этом Алена абсолютно не стесняется подчеркивать свои пышные формы провокационными нарядами, а иногда и вовсе "забывает" о том или ином предмете гардероба.

На этот раз Омович надела очень открытый черный топ, почти полностью открывающий ее роскошную грудь, на голове у модели шляпа, образ довершают драгоценные колье и цепочки на шее.

"Очень нравится это фото...Обработка и тона😍А вам?", – написала она.

Фанаты всего за полчаса поставили почти пять тысяч лайков и "утопили" знаменитость в восторженных комплиментах.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

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