Украинская модель Алена Омович, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась красотой в тесном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Омович позирует у себя в спальне, эффектно приспустив штаны. При этом крохотный топ максимально оголяет упругие прелести знаменитости.

Модель уточнила, что кадр был сделан практически в полдень. Однако поклонников красотка лишила возможности что-либо сказать, поделившись фотографией в Сторис.

До этого мы писали, что модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показал искусительное фото.

Киевская модель Алена Омович сделала множество пластических операций и стала настоящей звездой украинского сегмента Инстаграм.

Девушка активно ведет свою страницу, где собрала свыше миллиона подписчиков, которые с нетерпением ждут каждого нового снимка красотки.

Так, на свежем фото Омович в очередной раз продемонстрировала свои выдающиеся формы.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини