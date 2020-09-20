Украинская модель Алена Омович, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась красотой в тесном топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах Омович позирует у себя в спальне, эффектно приспустив штаны. При этом крохотный топ максимально оголяет упругие прелести знаменитости.
Модель уточнила, что кадр был сделан практически в полдень. Однако поклонников красотка лишила возможности что-либо сказать, поделившись фотографией в Сторис.
Резкий разворот доллара, повышение коммуналки и ужесточение карантина — главное за ночь
Резко похудевшая Лолита ошеломила фигурой в откровенном костюме, новое видео: даже Лобода в ауте
Гривна ушла в пике, украинцам рассказали, стоит ли менять доллары: «Вы выиграете, если…»
Потрепанный "любовник" Ани Лорак Лазарев огорошил откровением: "В моей жизни были..."
До этого мы писали, что модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показал искусительное фото.
Киевская модель Алена Омович сделала множество пластических операций и стала настоящей звездой украинского сегмента Инстаграм.
Девушка активно ведет свою страницу, где собрала свыше миллиона подписчиков, которые с нетерпением ждут каждого нового снимка красотки.
Так, на свежем фото Омович в очередной раз продемонстрировала свои выдающиеся формы.
Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.
Еще Politeka писала, что украинская Кардашьян перед зеркалом продемонстрировала сочный бюст в топе.
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян изогнулась и ошеломила пикантной позой в мини-бикини