Ангел Victoria's Secret з Бразилії Жизель Олівейра захопила розкішною фігурою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Серія неопублікованих фото", - коротко йдеться в повідомленні.

Так, на першому знімку Олівейра позує під час відпочинку на пляжі в Санторіні. Також красуня поділилася кадрами, коли плавала на Мальдівах, відвідувала Діснейленд, відпочивала в Марракеші.

На самих фотографіях красуня демонструє розкішну фігуру у всій красі, привівши в захват шанувальників.

"Солодка крихта«,» найкрасивіша королева, яку я коли-небудь бачив«,» карколомна«,» вогонь дитинко«,» вау, до чого ж ти красива", - пишуть вони.

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На фото красуня розвернулася спиною до камери й позувала в шортах і топі, а образ доповнила чобітьми й сумочкою. Жизель без сорому демонструвала ідеальні ніжки й п'яту точку. На другому фото вже зірка показала своє обличчя, яке було закрите маскою. На останньому кадрі Олівейра вже стояла трохи далі й показувалася на повний зріст.

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