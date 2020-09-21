Відома російська співачка Анастасія Стоцька приголомшила витівкою на адресу "колеги по цеху" Ольги Бузової

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Подивилися неймовірну, аффігітельную прем'єру мюзиклу" День закоханих " 🥰 💞 @musicals.show сміялися, реготали, плакали! 🤩Приголомшливо, впізнавано, дуже здорово! 👏Лялечка @buzova86 була рада тебе бачити 😘і чекаю в жовтні у мене на прем'єрі мюзиклу "Шахи", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Стоцька спершу позує поруч з Бузовою, а в якийсь момент пристрасно її цілує. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Красуні",» моє життя не буде колишньою«,» вау, які красиві", - пишуть вони.

До цього ми писали, що Анастасія Стоцька похвалилася підрослим сином в шкільній формі.

Актриса і співачка поділилася зворушливим знімком на своїй сторінці в Instagram.

Втім, на знімку не можна не помітити, що син знаменитості дуже схожий на легендарного співака Філіпа Кіркорова, який багато років тому якраз крутив роман зі Стоцькою. На тлі такої подібності в мережі давно ходять чутки про те, що діти співачки дійсно від Кіркорова. Стоцькій навіть пропонували зробити її синові тест ДНК, щоб раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні, однак, зірка категорично відмовилася.

Нагадавши, улюблениця Кіркорова приголомшила, показавши сина: "Боже мій, копія Філіп".

Як повідомляла Politeka, улюблениця Кіркорова Стоцька раптово нагадала про себе спекотним фото в білизні.

Також Politeka писала, що підросла дочка Стоцької приголомшила схожістю з Кіркоровим.