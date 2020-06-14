Российская певица Анастасия Стоцкая, которая, по слухам, прославилась благодаря покровительству Филиппа Киркорова, удивила откровенным нарядом
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала горячее фото на своей странице в Instagram.
Анастасия Стоцкая стала знаменита не только своим голосом, но и яркой внешностью, в первую очередь, красивыми рыжими волосами. Звезда российской эстрады не стесняется показать себя с самой лучше стороны, на этот раз она сделала пикантное селфи у себя дома на Барвихе.
Певица позирует в ярком солнечном свете в нижнем белье. Из-за ракурса на ней виден только элегантные черный бюстгальтер, который едва прикрывает прелести красотки. Анастасия Томно смотрит в камеру выразительными серыми глазами, которые легко приковывают внимание.
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Пользователи соцсети восхитились внешним видом Стоцкой, лайки поставили даже знаменитости, например, Лолита Милявская. Кроме того, поклонники оставили много приятных комментариев:
"Шарлиз Терон)👍😍в другом цвете)💋"; "Роскошная 💜"; "Обворожительны!😍"; "Настенька, ты прекрасна ❤️🌷"; "Прям девчонка совсем 😍👍"; "Какая ты красивая девочка💞💞💞, с огоньком🔥🔥🔥🌹🌹🌹🌹🙏✔️"; "Красота естественная"; "Самая знойная рыжая красавица в России!".
Напомним, любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери: "Боже, это же Филя".
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