Российская певица Анастасия Стоцкая, которая, по слухам, прославилась благодаря покровительству Филиппа Киркорова, удивила откровенным нарядом

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала горячее фото на своей странице в Instagram.

Анастасия Стоцкая стала знаменита не только своим голосом, но и яркой внешностью, в первую очередь, красивыми рыжими волосами. Звезда российской эстрады не стесняется показать себя с самой лучше стороны, на этот раз она сделала пикантное селфи у себя дома на Барвихе.

Певица позирует в ярком солнечном свете в нижнем белье. Из-за ракурса на ней виден только элегантные черный бюстгальтер, который едва прикрывает прелести красотки. Анастасия Томно смотрит в камеру выразительными серыми глазами, которые легко приковывают внимание.

Пользователи соцсети восхитились внешним видом Стоцкой, лайки поставили даже знаменитости, например, Лолита Милявская. Кроме того, поклонники оставили много приятных комментариев:

"Шарлиз Терон)👍😍в другом цвете)💋"; "Роскошная 💜"; "Обворожительны!😍"; "Настенька, ты прекрасна ❤️🌷"; "Прям девчонка совсем 😍👍"; "Какая ты красивая девочка💞💞💞, с огоньком🔥🔥🔥🌹🌹🌹🌹🙏✔️"; "Красота естественная"; "Самая знойная рыжая красавица в России!".

Напомним, любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери: "Боже, это же Филя".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.