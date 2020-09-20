Колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася формами в оточенні подруг
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Ми зараз вже виходимо на сцену. Дівчата, як настрій?» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Романова позує в пікантному концертному вбранні, який максимально оголює її значні форми. При цьому на задньому тлі видніється її група підтанцьовки. Дівчата також у відвертих нарядах демонструють ідеальну фігуру.
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Після слів Романової красуня кричать і кривляються на камеру. Однак шанувальники знаменитості не могли що-небудь сказати, оскільки кадрами знаменитість поділилася у себе в Сторіс.
До цього ми писали, що Міша Романова, яка є колишньою солісткою групи "ВІА Гра", вразила витівкою на відпочинку з Максом Барських, з яким їй приписують роман
"Ким вам доводиться Макс Барських?"- запитує у неї один з передплатників.
У відповідь на це Романова вирішила опублікувати фотографію, зроблену під час спільного з панських відпочинку на яхті. Знаменитість вирішила залізти між ніг співакові, посміхаючись при цьому на камеру. В руках у Романової можна помітити келих з вином.
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