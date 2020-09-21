Українська виконавиця Надя Дорофєєва спантеличила шанувальників витівкою під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Взяв на абордаж Міша Кацурін", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Дорофєєву обіймає Михайло, а сама пара сидить на краю човна. Трохи пізніше схожий пост зробив і чоловік Дорофєєвої-Володимир Дантес.

"Я повівся... В слідстві свого сексизму...без всякої любові. Тому що любов у мене одна! Це жінка дана мені Богом. Вже не знаю за які за слуги, але прийміть як факт", - йдеться в тексті повідомлення.

На фотографії Датнес позує напівлежачи з незнайомою дівчиною. При цьому вони були на тій же яхті, що і Дорофєєва. Однак шанувальників спантеличила подібна витівка кумирів.

"Мені одній цікаво, з чого Надя з Мішею, так сміються», «Фотка Надя і Міша, фотка Даша і Вова. Помінялися", " Надя: виставляє фотку з Мішею. Вова: виставляє фото з Дашею. Я: Че відбувається?",- пишуть вони.

До цього ми писали, що виконавиця Надя Дорофєєва розважилася з чоловіком Володимиром Дантесом, на вулиці.

Дорофєєва була в топіку кольору капучино, який підкреслив форми і оголив животик. Тонка талія і пружний прес - виглядають просто неймовірно.

Нагадавши, Дорофєєва в розпусному образі зайчика Playboy засвітила пікантні місця на камеру.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в костюмі зайчика посвітила своїми " булочками "перед Позитивом:"очманіла".

Також Politeka писала, що Дорофєєва розляглася на газоні і подражнила своїми персиками і вершками: «зніми вже це…»