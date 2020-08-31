Популярная украинская певица Надя Дорофеева красиво попрощалась с летом чувственным фото
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым снимком в своем Инстаграм.
Надя решила попрощаться с летом, показав себя в нежном и довольно откровенном образе. Так, звезда расслабленно лежит на зеленом газоне в белых шортах и розовом лифе от купальника. Дорофеева лежит на животе, поэтому зрителям открывается идеальный вид на ее обнаженную спину, на которой виднеются лишь тонкие завязки от купальника.
Волосы красотки заплетены в свободную косу и щедро украшены ромашками. Рядом с Надей на траве лежат персики и вишни, а сама певица держит в руке надкушенную сливу.
«Какое-то ты быстрое, лето», - подписала кадр певица.
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Ее поклонникам такое фото пришлось по душе.
«Почему-то на русалочку напоминает это фото», «Ой, а прическа какая красивая», «Надя, ты такая милая и красивая», «Икона стиля», «Какая эстетика уходящего лета, вах», «Безумно красивая», «Хомячим втихомолку, Надюша?», «Та сними уже это полотенце)», «Натюрморт девочка и персики. Мать я ослеп», - пишут люди в комментариях.
Ранее мы писали, что Дорофеева снялась в одном нижнем белье и рассказала о принятии себя.
Она добавила новое фото, на котором позирует в одном белье. Дорофеева показала свое подтянутое тело в светло-сером комплекте белья в спортивном стиле. Она расслабленно сидит на полу, глядя в камеру и слегка улыбаясь.
Напомним, бесстрашная Дорофеева разделась до белья и показала, как надо любить себя.
Как сообщала Politeka, Потапу нашли замену Наде Дорофеевой после распада "Время и стекло": "Обалдеть! Реально похожа".
Также Politeka писала, что игривая Дорофеева в коротком топе пошалила на улице посреди белого дня.