Популярная украинская певица Надя Дорофеева красиво попрощалась с летом чувственным фото

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым снимком в своем Инстаграм.

Надя решила попрощаться с летом, показав себя в нежном и довольно откровенном образе. Так, звезда расслабленно лежит на зеленом газоне в белых шортах и розовом лифе от купальника. Дорофеева лежит на животе, поэтому зрителям открывается идеальный вид на ее обнаженную спину, на которой виднеются лишь тонкие завязки от купальника.

Волосы красотки заплетены в свободную косу и щедро украшены ромашками. Рядом с Надей на траве лежат персики и вишни, а сама певица держит в руке надкушенную сливу.

«Какое-то ты быстрое, лето», - подписала кадр певица.

Ее поклонникам такое фото пришлось по душе.

«Почему-то на русалочку напоминает это фото», «Ой, а прическа какая красивая», «Надя, ты такая милая и красивая», «Икона стиля», «Какая эстетика уходящего лета, вах», «Безумно красивая», «Хомячим втихомолку, Надюша?», «Та сними уже это полотенце)», «Натюрморт девочка и персики. Мать я ослеп», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Дорофеева снялась в одном нижнем белье и рассказала о принятии себя.

Она добавила новое фото, на котором позирует в одном белье. Дорофеева показала свое подтянутое тело в светло-сером комплекте белья в спортивном стиле. Она расслабленно сидит на полу, глядя в камеру и слегка улыбаясь.

Напомним, бесстрашная Дорофеева разделась до белья и показала, как надо любить себя.

Как сообщала Politeka, Потапу нашли замену Наде Дорофеевой после распада "Время и стекло": "Обалдеть! Реально похожа".

Также Politeka писала, что игривая Дорофеева в коротком топе пошалила на улице посреди белого дня.