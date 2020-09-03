Известная украинская певица Надя Дорофеева предстала в соблазнительном образе зайчика

Звезда уже давно завоевала огромную популярность, поэтому то и дело в Инстаграм появляются фан-группы, посвященные ей, пишет Politeka.net.

Так, на одной из таких страниц появились фото красотки, где она позирует в игривом образе в компании красавчиков, среди которых оказался коллега Нади - Алексей Завгородний (Позитив).

Артистка позировала в атласном черном боди, идеально выделявшем ее изгибы. В частности, нельзя не обратить внимания на тонкую талию и упругие ягодицы, которые выпирали из соблазнительных вырезов. При этом на красотке были также сетчатые колготки.

Дополнила артистка образ игривыми ушками зайчика на голове, сверкающим бантиком на шее и белым хвостиком.

"Подтягивайтесь ближе к экранам!

Возможно, это приквел экшена, далеко не драма…", - написали авторы поста.

За час пост собрал десятки лайков.

"ОБАЛДЕННАЯ. Звезда, ШАХЕРЕЗАДА. СКАЗОЧКА. КАК. ПРЕКРАСНА. И. СВЕЖА. ВСЯ. ИСКРИТ. ЗАДОРОМ. НЕЗЕМНАЯ. ДОРОФЕЕВА🔥АГА😍", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что в таком образе Дорофеева появилась в мюзикле, снятом украинским певцом Димой Монатиком.

Напомним, Надя Дорофеева предстала в купальнике серо-белого цвета. Тонкие лямки натянулись под тяжестью прелестей красотки. Также нельзя не заметить, что крохотные треугольники ткани идеально подчеркнули грудь знаменитости.

Звезда завершила образ соломенной шляпкой и ярким макияжем. Надя не смотрела в камеру, а приоткрыла губы и смотрела вдаль.

Напомним, игривая Дорофеева сняла с себя все и развалилась на лужайке: "травка не щекочет".

Как сообщала Politeka, мокрая Дорофеева пошалила в бассейне в микро купальнике, Потап не выдержал.

Также Politeka писала, что знойная Дорофеева в бунтарском образе рок-дивы пошалила на улице: "Вот так скромница!".