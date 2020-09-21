Украинская исполнительница Надя Дорофеева озадачила поклонников выходкой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Взял на абордаж Миша Кацурин», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Дорофееву обнимает Михаил, а сама пара сидит на краю лодки. Чуть позже похожий пост сделал и муж Дорофеевой – Владимир Дантес.

«Я повёлся... В следствии своего сексизма...без всякой любви. Потому что любовь у меня одна! Это женщина данная мне Богом. Уж не знаю за какие за слуги, но примите как факт», - говорится в тексте сообщения.

На фотографии Датнес позирует полулежа с незнакомой девушкой. При этом они были на той же яхте, что и Дорофеева. Однако поклонников озадачила подобная выходка кумиров.

«Мне одной интересно, с чего Надя с Мишей, так смеются», «Фотка Надя И Миша, фотка Даша и Вова. Поменялись», «Надя: Выставляет фотку с Мишей. Вова: Выставляет фото с Дашей. Я: Чё происходит?», - пишут они.

До этого мы писали, что исполнительница Надя Дорофеева развлеклась с мужем Владимиром Дантесом, на улице.

Дорофеева была в топике цвета капучино, который подчеркнул формы и оголил животик. Тонкая талия и упругий пресс - выглядят просто невероятно.

Напомним, Дорофеева в развратном образе зайчика Playboy засветила пикантные места на камеру.

Как сообщала Politeka, Дорофеева в костюме зайчика посветила своими "булочками" перед Позитивом: "Обалденная".

Также Politeka писала, что Дорофеева разлеглась на газоне и подразнила своими персиками и сливками: «Сними уже это…»