Украинская исполнительница Надя Дорофеева озадачила поклонников выходкой во время отдыха на море
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Взял на абордаж Миша Кацурин», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Дорофееву обнимает Михаил, а сама пара сидит на краю лодки. Чуть позже похожий пост сделал и муж Дорофеевой – Владимир Дантес.
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«Я повёлся... В следствии своего сексизма...без всякой любви. Потому что любовь у меня одна! Это женщина данная мне Богом. Уж не знаю за какие за слуги, но примите как факт», - говорится в тексте сообщения.
На фотографии Датнес позирует полулежа с незнакомой девушкой. При этом они были на той же яхте, что и Дорофеева. Однако поклонников озадачила подобная выходка кумиров.
«Мне одной интересно, с чего Надя с Мишей, так смеются», «Фотка Надя И Миша, фотка Даша и Вова. Поменялись», «Надя: Выставляет фотку с Мишей. Вова: Выставляет фото с Дашей. Я: Чё происходит?», - пишут они.
До этого мы писали, что исполнительница Надя Дорофеева развлеклась с мужем Владимиром Дантесом, на улице.
Дорофеева была в топике цвета капучино, который подчеркнул формы и оголил животик. Тонкая талия и упругий пресс - выглядят просто невероятно.
Напомним, Дорофеева в развратном образе зайчика Playboy засветила пикантные места на камеру.
Как сообщала Politeka, Дорофеева в костюме зайчика посветила своими "булочками" перед Позитивом: "Обалденная".
Также Politeka писала, что Дорофеева разлеглась на газоне и подразнила своими персиками и сливками: «Сними уже это…»