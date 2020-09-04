Известная украинская певица Надя Дорофеева показала свой смелый образ и рассказала о новом проекте

На фото Надя позировала в черном боди и колготках из сеточки. Образ красотка дополнила бабочкой на шее, а сзади можно увидеть хвостик зайчика. Волосы у красотки были распущены. Дорофеева показала свой наряд и тело со всех ракурсов, демонстрируя самое интересное. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А вы уже видели мюзикл «Ритм» ???

! @monatik_official @irinamonatik - Знаю как вы много трудились и хотели , чтоб он всем понравился ! Ребята, так и получилось! Браво! !!!", - написала Надя под фото.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали, включая жену Монатика, комментарии:

"Тебе так идет", "Класс", "Прости Надя, но Вова, как телочка, круче", "Очень понравился мюзикл. Надя красавица", "Я думала вы на обложке Плейбоя. Было бы круто", "Наденька, простите, вы несомненно хороши, но Вова в этот раз на первом месте. В целом очень круто,что у нас делают такие вещи ", "Это пожар", "На Горовую похожа".

Сообщалось, что известная украинская певица Надя Дорофеева предстала в соблазнительном образе зайчика.

Так, на одной из таких страниц появились фото красотки, где она позирует в игривом образе в компании красавчиков, среди которых оказался коллега Нади - Алексей Завгородний (Позитив).

Напомним, Дорофеева разлеглась на газоне и подразнила своими персиками и сливками

А еще Politeka писала, что Потапу нашли замену Наде Дорофеевой после распада "Время и стекло"

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