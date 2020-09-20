Ангел Vicrotia's Secret бразильського походження Келлі Гейл показала неймовірну фігуру в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує перед дзеркалом, ефектно зігнувшись в "невидимому" купальнику. При цьому красуня засунула палець в штани, елегантно їх приспустивши. Завдяки цьому в кадр потрапила дивовижна талія знаменитості.

На руці у Гейл можна помітити спеціальний корсет для кисті, який говорить про те, що модель недавно пошкодила руку.

Однак задати будь – які питання її шанувальники не могли-красуня поділилася кадрами у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що відома модель Келлі Гейл показала свою витончену фігуру в досить сміливому образі.

Келлі позувала спиною до камери, знімаючи футболку на вулиці. Під одягом не виявилося нижньої білизни, про що свідчить Гола рівна спинка.

"Розпусниця" злегка вигнулася, при цьому її сідниці трохи виставилися в камеру. Модель натягнула на себе крихітні мереживні трусики. Завдяки формі бікіні, можна було вдосталь намилуватися красивими пружними сідницями знаменитості.

Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret вбралася в екстремальне міні для гри в теніс:"шикарна дитинко".

Як повідомляла Politeka, волога Келлі Гейл з Victoria's Secret в міні-бікіні вразила нескінченними ногами.

Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в прозорому бікіні показала найпотаємніше.