Супермодель и один из «ангелов» Victoria’s Secret Жизель Оливейра сверкнула фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Оливейра позирует во время отдыха в бассейне, элегантно умостившись на надувном лебеде. Крохотный топ красотки максимально оголял роскошные изгибы модели.

При этом дополнить образ Оливейра решила при помощи красивого и едва заметного макияжа. Однако поклонников она решила избавить от возможности что-либо сказать, выбросив кадры в Сторис.

Как сообщалось ранее, 26-летняя супермодель Жизель Оливейра, которая является одним из «ангелов» бренда белья Victoria's Secret, устроила жаркую фотосессию дома.

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм видео, на котором занимается спортом. Красотка показала одно из упражнений, которое она делает, а все остальное время посвятила тому, чтобы покрасоваться перед камерой. Звезда засветила свою упругую «пятую точку», а также грудь в тесном спортивном топе. Также Оливейра соблазнительно позировала на камеру, посылая поцелуйчики своим поклонникам.

Напомним, что Жизель Оливейра втиснула сочные прелести в корсет, засветив молодое тело: «Прекрасный ангел».

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра развалилась на кровати, оголив самые вкусные места: «Ангел».

Также Politeka писала, что звезда "Victoria’s Secret" в черном кружеве прижалась к раздетой красотке: "Какие сладкие".