Супермодель и один из «ангелов» Victoria’s Secret Жизель Оливейра сверкнула фигурой во время отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах Оливейра позирует во время отдыха в бассейне, элегантно умостившись на надувном лебеде. Крохотный топ красотки максимально оголял роскошные изгибы модели.
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При этом дополнить образ Оливейра решила при помощи красивого и едва заметного макияжа. Однако поклонников она решила избавить от возможности что-либо сказать, выбросив кадры в Сторис.
Как сообщалось ранее, 26-летняя супермодель Жизель Оливейра, которая является одним из «ангелов» бренда белья Victoria's Secret, устроила жаркую фотосессию дома.
Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм видео, на котором занимается спортом. Красотка показала одно из упражнений, которое она делает, а все остальное время посвятила тому, чтобы покрасоваться перед камерой. Звезда засветила свою упругую «пятую точку», а также грудь в тесном спортивном топе. Также Оливейра соблазнительно позировала на камеру, посылая поцелуйчики своим поклонникам.
Напомним, что Жизель Оливейра втиснула сочные прелести в корсет, засветив молодое тело: «Прекрасный ангел».
Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра развалилась на кровати, оголив самые вкусные места: «Ангел».
Также Politeka писала, что звезда "Victoria’s Secret" в черном кружеве прижалась к раздетой красотке: "Какие сладкие".