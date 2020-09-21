Курс валют в Україні 21 вересня налякає змінами, долар і євро " заженуть у кут» гривню
Так, торги почнуться з невеликого стрибка стодоларової купюри: +5,91 грн. Передбачається, що він сьогодні й далі буде випробовувати національну валюту на міцність, повідомляє Politeka.
Євро вже традиційного почне набирати максимально багато: торги на міжбанку відкриються з +17,12 грн за сто євро.
Нацбанк прогнозує на 21 вересня наступний курс валют:
100 доларів – 2817,18 грн;
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100 євро - 3334,56 грн.
До цього ми розповідали про те, що економісти не сумніваються - в найближчі три роки гривня продовжить знецінюватися, а курс долара, відповідно, піде вгору.
За словами економістів, держрегулятор в особі НБУ не виходить на торги, намагаючись уникнути надмірної волатильності. Більш того, Нацбанк хоче збільшити резерви.
Поки у 2020 році держрегулятор здійснив чисту покупку долара на суму понад $1,2 млрд, попри деякі продажі в березні й липні для стабілізації національної валюти.
Також ми писали, чи варто зараз українцям бігти в обмінники й міняти долари.
За словами експерта Олексія Дорошенка, найближчим часом гривня продовжить падати, а значить поки українцям вигідніше тримати свої заощадження в іноземній валюті.
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