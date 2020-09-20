Гривна продолжит обесцениваться по отношению к доллару
Как передает Politeka.net, об этом говорится в новом прогнозе агентства S&P.
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Экономисты не сомневаются, что в ближайшие три года гривна продолжит обесцениваться, а курс доллара, соответственно, уйдет вверх.
По прогнозу авторитетного агентства, обменный курс на конец года составит:
- 2020 год — 29,00 грн/$;
- 2021 год — 30,00 грн/$;
- 2022 год — 30,50 грн/$;
- 2023 год — 31,00 грн/$.
По словам экономистов, госрегулятор в лице НБУ не выходит на торги, стараясь избежать чрезмерной волатильности. Более того, Нацбанк хочет увеличить резервы.
Пока в 2020 году госрегулятор осуществил чистую покупку доллара на сумму более $1,2 млрд, несмотря на некоторые продажи в марте и июле для стабилизации национальной валюты.
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По словам эксперта Алексея Дорошенко, в ближайшее время гривна продолжит падать, а значит пока украинцам выгоднее держать свои сбережения в иностранной валюте.
Он также обратил внимание на то, что в сегодняшней ситуации крайне не выгодно заниматься инвестициями, а те, кто хотел вложить деньги в ОВГЗ, сделали это в прошлом году, когда из этого действительно можно было извлечь пользу.
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