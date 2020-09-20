Популярна телеведуча Анастасія Івлєєва вразила шанувальників зухвалою красою

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram ведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка" поділилася фотографією в образі заарештованої, передає Politeka.net.

На знімку, стилізованому під малюнок з коміксів, Настя позує на тлі ростової лінійки нібито в поліцейському департаменті. На ній – біла футболка з малюнком, котра щільно облягає тіло, демонтруючи відсутність бюстгальтера, і чорний хутряний жакет. Настя зухвало дивиться в камеру, тримаючи одну руку на боці, а другою притримуючи комір.

"Заарештуєте мене?" - підписала знімок зірка англійською мовою.

Тільки за першу годину після публікації фотографія зібрала понад 200 тисяч лайків, а всього на сторінку Івлєєвої підписані понад 18 мільйонів чоловік.

У коментарях фанати засипали ведучу і блогера сотнями захоплених компліментів.

"Гріх не заарештувати за таку красу😏 🥵", "заарештуйте, загорніть і відправте мені цю вишню💦💦🍒🍒🍒💥💥🔥🔥🔥🥵😍😍😍😍😍", "мені здається, тебе б заарештував кожен", "а кому ти душу продала за таку красууууу? 🥵 🥵" , «Ума Турман нервово курить в сторонці🔫", "як можна бути такою красивою?💔 ", "Оштрафована за таку красу!!! ❤ ️ 🔥",- пишуть шанувальники.

Раніше ми розповідали, що 29-річна блогерка розмістила відео, на якому веселиться в компанії своєї подруги.

Дівчата весело стрибають і танцюють під заводну музику в готельному номері.

"Відрядження з найкращим другом – це найкраще, що могло статися в 2020!🧨 як думаєте, хто з нас заводила?😂 😂 😂 😂",- запитала у своїх шанувальників знаменитість.

Нагадаємо, що Настя Івлєєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла: "Гармата".

Як повідомляла Politeka, зухвала Івлєєва пограла язичком, розбурхавши гарячим чином: "Крутіша за Дуа Ліпу".

Також Politeka писала, що Івлєєва застигла в пікантній позі, показавши себе без прикрас: "Мерлін Монро 2020".