Відома актриса Христина Асмус показала себе і розповіла про прем'єру

На фото красуня позувала в золотистій сукні з відкритими плечима. Образ Христина доповнила чокером на шиї і чорним поясом на талії. Можна відразу побачити, що Асмус була без бюстгальтера. Волосся у красуні були розпущені. Актриса вирішила цього разу використовувати яскравий макіяж, який додав луку осою спокусливості. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Уууууух!! Вже сьогодні!!!!

2 серія шоу»Золото Геленджика"!!!!

Шоу, в якому беруть участь не артисти, а прості глядачі!!! І борються вони за кілограм чистого золота!",- написала Асмус.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як цікаво! Що за шоу? У чому суть?) ", "Ви неймовірна жінка. Як ви все встигаєте", "таю від ваших очей", "Ой мама хто це, вся з сусального золота", "ти головне золото".

Повідомлялося, що помітно покращала актриса Христина Асмус остаточно оговталася після розлучення з Гаріком Харламовим і вийшла в світ.

Для публічного заходу артистка вибрала довгу сукню яскраво-блакитного кольору з відкритими плечима, яке дуже вигідно підкреслило її витончену фігуру. Волосся її були укладені красивими локонами, а на обличчі Христини сяяла сліпуча посмішка.

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