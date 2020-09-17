Скандальная российская актриса Кристина Асмус ошеломила перевоплощением, показавшись на красной дорожке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Буквально пару часов назад состоялась российская премьера нашего фильма «Китобой» в рамках «Кинотавра». Ну и я как обычно - докрашивалась уже в машине, украшения надевала в лифте и по красной дорожке прям бежала на сцену 🤪🙈 Думаю, на всех кадрах СМИ буду с перекошенным лицом», - говорится в сообщении.
Также Асмус рассказала, что после премьеры ее наряд получил «немало комплиментов». Ее поклонники пришли в восторг от увиденного.
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«Шикарная вы, Кристина», «огонь выглядишь. Вот сразу видно - Гарик скоро пожалеет о своем решении», «огненная леди. Красная дорожка была создана просто для тебя», «супер выглядишь», «стиль невероятный. Вот это у тебя роскошный вид. Давно тебя не видела такой цветущей», - пишут они.
Как сообщалось ранее, новым снимком Кристина поделилась после жесткого срыва голоса, который у нее произошел. В сети Асмус рассказала, что потеряла голос и не знает, что с этим делать.
Напомним, что скандальную Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».
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