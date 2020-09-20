Українська співачка Ганна Седокова, яка останні роки живе і працює в Москві, вирішила поекспериментувати з расою і кольором шкіри

Правда, все це артистка, яка два тижні тому вийшла заміж за баскетболіста Яніса Тімму, "провернула" не в реальному житті, а в мобільному додатку, передає Politeka.net.

Результатами експерименту зірка поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, поставши перед шанувальниками в образі афроамериканки, азіатки та індіанки.

"Як ви думаєте, мене візьмуть зніматися в індійському кіно?"– поцікавилася Ганна.

У свою чергу шанувальники зірки відзначили, що в образі африканки їй найкраще. Правда, знайшлися і ті, хто не упустив можливості вколоти співачку, порадивши їй залишатися собою.

"Африка просто вогонь))", "Аня, африканочка з тебе🔥🔥🔥", "Звичайно візьмуть🔥🔥🔥🔥", "Ти хочеш здаватися абсолютно для всіх найкращою ВІДМІННИЦЕЮ, я най-най, так не буває, ти звичайна, не треба з себе строїти – це так кидається в очі, просто стань справжньою, стань собою", "Індія вогонь🔥", "Візьмуть Анюта ти красуня", "Більше на арабську схожа, де індія🤔", "Яка африканочка красива вийшла🔥", "Азіатка Ганна взагалі краса", – діляться думками у коментарях користувачі.

Раніше ми розповідали, що щаслива Седокова відповіла хейтерам, які прийшли до неї в коментарі під весільні фото. Вона згадала, як в 22 роки після розлучення з першим чоловіком мати співачки сказала, що з дитиною вона буде нікому не потрібна. За словами Ганни, щасливою жінка може стати в будь-якому віці і з будь-якою кількістю дітей. Головне – вірити в себе і не звертати уваги на зависників.

Нагадаємо, що Седокова дала ближче розглянути свій "четвертий розмір", ні краплі сорому: "Діва-богиня".

Як повідомляла Politeka, втрата обрушилася на сім'ю Сєдокової, зірка завила від несправедливості: "Була ближчою за сестру".

Також Politeka писала, що пекуча Седокова розтанула в обіймах коханця і приголомшила розкутим виглядом: "У саме серце".