Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова зганьбилася після порівняння з мачухою своєї дочки

Як нещодавно стало відомо, дочка скандально відомої балерини Анастасії Волочкової Аріадни вже досить сильно зблизилася зі своєю мачухою. Дівчинка росте досить скромною, захоплюється кінним спортом і часто показує, як відпочиває з новою мамою.

Не так давно Аріадна з'їхала із заміського особняка матері і стала жити разом з батьком – Ігорем Вдовіним і його обраницею - 34-річною телеведучою Оленою Ніколаєвою. Блондинка виглядає доглянуто, струнко і дуже привабливо.

Аріадна навіть почала копіювати стиль телеведучої і разом вирушила з нею відпочивати. У той же час в соціальній мережі порівняли мачуху дівчинки і саму Волочкову. Дві дами в червоному потрясли мережу зовнішнім виглядом.

"Алієва жертва Малаховських передач😆 😆. З нею сперечатися безглуздо», «Справа ханига якась🙈», «різні і навіть дуже"," Наш смарагд, мабуть, і слів таких не знає "лубутен" і» конверс «😂 За все життя тільки і носить пуванти, кебли і Чуні🤣", " щось не постить більше свої трені в цирку. Може поперли?😜», «👍супер різниця, кому-то пора в цирк))))👍», «Чет мені перша жінка більше подобається😉навіть не знаю чому🤷🏼♀️😂😂😂».

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова оскандалилася кадрами «хмільних» гулянь.

"Люблю Микиту! Ми за істину! Слава нам-любові Богам!» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що Волочкова після вживання спиртного просить у Джигурди привезти їй пристрій для «дорослих» утіх, проте потім різко передумує і просить «аленький цветочек». Побачене справило ефектно бомби серед користувачів мережі, які поспішили дорікнути знаменитість в негідній поведінці.

"Ох, чекає Настю групову*а», «Ой Анастасія, ви співаєтеся (( ️ ️ ", » дивись, настюха, майно не перепиши на Джигурду в угарі п'яному", «Настя ... дна.... Господи, як ви опустилися«,» п'яна, лика не в'яже«,» Паніна не вистачає«, " та ух, це дно. Вульгарний гумор. Думала, ви розумніші», - пишуть вони.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій: "маю право!».

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня: "прямо в кабінеті вони...".

<