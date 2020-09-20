Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась после сравнения с мачехой своей дочери

Как недавно стало известно, дочь скандально известной балерины Анастасии Волочковой Ариадны уже довольно сильно сблизилась со своей мачехой. Девочка растет достаточно скромной, увлекается конным спортом и часто показывает, как отдыхает с новой мамой.

Не так давно Ариадна съехала из загородного особняка матери и стала жить вместе с отцом – Игорем Вдовиным и его избранницей - 34-летней телеведущей Еленой Николаевой. Блондинка выглядит ухоженно, стройно и очень привлекательно.

Ариадна даже начала копировать стиль телеведущей и вместе отправилась с ней отдыхать. В то же время в социальной сети сравнили мачеху девочки и саму Волочкову. Две дамы в красном потрясли сеть внешним видом.

«Алиева жертва Малаховских передач😆😆. С ней спорить бессмысленно», «Справа ханыга какая-то 🙈», «Разные и даже очень», «Наш изумруд, небось, и слов таких не знает "лубутен" и "конверс"😂 За всю жизнь только и носит пуванты, кеблы и чуни🤣», «Что-то не постит больше свои трени в цирке. Может поперли?😜», «👍супер разница, кому-то пора в цирк))))👍», «Чёт мне первая женщина больше нравится😉даже не знаю почему🤷🏼‍♀️😂😂😂».

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова оскандалилась кадрами «хмельных» гуляний.

«Люблю Никиту! Мы за истину! Слава нам – любви Богам!» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Волочкова после употребления спиртного просит у Джигурды привезти ей устройство для «взрослых» утех, однако потом резко передумывает и просит «аленький цветочек». Увиденное произвело эффектно бомбы среди пользователей сети, которые поспешили упрекнуть знаменитость в недостойном поведении.

«Ох, ждет Настеньку группову*а», «Ой Анастасия, вы спиваетесь ((🤦‍♀️», «смотри, Настюха, имущество не перепиши на Джигурду в угаре пьяном», «Настя ... дно.... Господи, как Вы опустились», «пьяная, лыка не вяжет», «Панина не хватает», «да ух, это дно. Пошлый юмор. Думала, вы умнее», - пишут они.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу: "прямо в кабинете они...".

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