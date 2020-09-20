Російський гуморист Максим Галкін похвалився своєю дружиною Аллою Пугачовою, восхитив фанатів

На кадрах Алла стояла в сукні і теплій кофті. Образ зірка доповнила черевиками. Пугачова стояла в колготах, а волосся було розпущеним. Під кофтою можна побачити сумочку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ах, яка красуня", - сказав За кадром Галкін.

"Відхопив собі жар-птицю", - сказала у відповідь Пугачова, після цього задерла одну ногу за другу, позуючи перед камерою.

Фанати подивилися ролик майже мільйон разів і написали коментарі:

"Максим повернув А. Б. молодість", " Алла, розумничка! Всім би так виглядати і мати стільки енергії в такому віці!!! Респект", " Вибачте ...але нагадало ту актрису з Діамантової руки", "відмінно виглядаєте Алла Борисівна", " Господи, я забула як дихати, Аллочка Борисівна, це відпадає!))))) Наша любов", " Ах, яка жінка, яка жінка ....", "Алла шикарна ! Довгих років життя, щастя і любові вашій прекрасній родині!".

Повідомлялося, що семирічні двійнята співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна, Ліза і Гаррі, стали вже зірками соцмережі, незважаючи на вік.

Малятко зняли крупним планом: Ліза з розпущеним волоссям позувала в білій футболці з нашивками у вигляді диких кішок. Білява дочка артистів лагідно посміхнулася в камеру.

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